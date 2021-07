Piano and co vieille charité, 27 août 2021, Marseille.

Actuellement, la Vieille Charité (Marseille) présente une exposition retraçant l’importance de l’arrivée du surréalisme outre-Atlantique et sa réappropriation par les artistes américains. PIANO AND CO est conviée à donner un concert en écho à ce vaste panorama pictural qui se tiendra dans la cour de cet ensemble architectural remarquable spatialisé pour l’occasion, afin de plonger le public en immersion sonore complète. Le programme de cette soirée se fera l’écho de l’ensemble pictural réuni, avec notamment l’œuvre de John Cage « Music for Marcel Duchamp » et un concert construit selon le principe des cadavres exquis. En effet John Cage en 1942, hébergé à New York chez Max Ernst et Peggy Guggenheim, a rencontré Mondrian, André Breton et Marcel Duchamp qui deviendra une figure tutélaire pour le compositeur. Ses œuvres vont alors se nourrir de la culture européenne arrivée aux Etats-Unis par le biais des artistes ayant fui le nazisme… Elève d’Arnold Schoenberg, Cage s’éloigne cependant rapidement des règles académiques de composition pour se tourner vers l’expérimentation. En 1938, préparant ses pianos sur l’exemple de son professeur Henry Cowell, il insère entre les cordes, dés à coudre, gommes, pièces de métal, morceaux de tissus et divers objets. Ce dispositif lui permet de modifier et enrichir le timbre de façon imprévisible, et de proposer ainsi un orchestre de percussions pour un seul interprète. Cage décide alors d’étendre l’indétermination à l’acte même de composer. Pour cette soirée, Nathalie Négro sera donc au piano préparé et interprètera « Music for Marcel Duchamp » courte pièce hypnotique et mystérieuse, créée en 1947. La pianiste sera en dialogue par le biais d’un dispositif électroacoustique avec le compositeur Olivier Stalla autour d’extraits du Manifeste du surréalisme d’André Breton. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// + INFO : Site web de PIANO AND CO → urlr.me/WHx43 Site web de la Vieille Charité → urlr.me/qCb9V 20h, cour de la Vieille Charité, Marseille → Entrée libre

