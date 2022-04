Piano à tous les étages ! conservatoire Nina Simone de Romainville Romainville Catégories d’évènement: Romainville

conservatoire Nina Simone de Romainville, le dimanche 15 mai à 11:00

Avec Michel Maurer [piano] Au programme : Éric SATIE: 1ere Gymnopédie John CAGE : suite pour “toy Piano” Eric SATIE: 2eme Gymnopédie Luc FERRARI: “à la recherche du rythme perdu” version pour piano électrique Fender Rhodes et bande Eric SATIE: 3eme Gymnopédie Luc FERRARI: Journal Intime (extrait ) pour piano solo

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Œuvres pour piano, piano préparé, toy piano & piano Fender Rhodes conservatoire Nina Simone de Romainville 79 avenue du Président Wilson – 93063 Romainville Romainville Seine-Saint-Denis

2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T12:00:00

