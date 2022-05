Piano à quatre mains au Manoir de la Chaslerie

Piano à quatre mains au Manoir de la Chaslerie, 1 octobre 2022, . Piano à quatre mains au Manoir de la Chaslerie

2022-10-01 – 2022-10-01 Le Manoir de la Chaslerie vous reçoit dans le cadre d’un concert. Piano à quatre mains avec Camille JAUVION et Marina MILINKOVITCH. Le Manoir de la Chaslerie vous reçoit dans le cadre d’un concert. Piano à quatre mains avec Camille JAUVION et Marina MILINKOVITCH. Le Manoir de la Chaslerie vous reçoit dans le cadre d’un concert. Piano à quatre mains avec Camille JAUVION et Marina MILINKOVITCH. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville