Piano à 4 mains à Paris Résidence privée, 20 novembre 2021, Paris.

Piano à 4 mains à Paris

Résidence privée, le samedi 20 novembre à 20:00

Les duettistes québécois Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé présentent un programme résolument moderne avec des pièces de Fauré, Debussy, Poulenc et Gershwin. Le duo joue depuis 2017. Leur grande complicité laisse entendre un jeu sensible et une unité sonore remarquable. Sur la scène internationale, Rosemarie et Jean-Michel ont représenté le Québec lors de l’évènement célébrant le 75ième anniversaire des Jeunesses Musicales International en 2020. Le duo s’est également produit lors de récitals en France et au Festival des Haudères en Suisse. En septembre 2019, il a été invité par France Musique expressément pour interpréter les « Six Épigraphes antiques » de Debussy, œuvre rarement jouée, lors d’un concert diffusé en direct sur les ondes de Radio France. Programme _Modernités_ (piano 4 mains) Fauré : Pavane (arr. pour piano 4 mains) Fauré : Dolly Debussy : Petite Suite Debussy : Six Épigraphes antiques Poulenc : Sonate pour piano 4 mains Gershwin : Trois préludes (arr. pour piano 4 mains) Dans le cadre des concerts _Les Nocturnes de Laude_ **Sur réservation uniquement. Adresse du lieu du concert communiquée une fois la réservation validée.**

Plein tarif 20 € – Tarif réduit 15 €

Découvrez l’art réjouissant du piano à quatre mains

Résidence privée Métro Alésia Paris Quartier de Plaisance



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T21:30:00