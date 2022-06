Piafs, plumes & compagnies

Des vallées et piémonts jusqu'aux sommets arrondis appelés « Ballons », le Parc naturel régional des Ballons des Vosges comprend de nombreux habitats naturels pour les oiseaux. Plus de 120 espèces y nichent chaque année, comme les oiseaux d'eau du Plateau des mille étangs, ou ceux des milieux rocheux dans les Hautes-Vosges. C'est une belle richesse qu'il convient de préserver en adaptant nos activités : gestion pastorale extensive, maintien de forêts diversifiées, mise en place de zones de quiétude… Photographies et illustrations vous font découvrir les espèces d'oiseaux et comment les préserver !

