PIAFS : exposition en réalité augmentée Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Porte du Der

PIAFS : exposition en réalité augmentée Médiathèque de Montier-en-Der, 1 février 2022, La Porte du Der. PIAFS : exposition en réalité augmentée

du mardi 1 février au samedi 26 février à Médiathèque de Montier-en-Der

du 1er au 26 février 2022

accès libre

Râleurs, pressés ou romantiques, les parisiens sont de drôles d’oiseaux. Avec une tablette, vous pouvez mettre en mouvement les illustrations présentées. Il suffit de les survoler et la magie opère ! Médiathèque de Montier-en-Der 10 bis place de l’Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der La Porte du Der Montier-en-Der Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T09:00:00 2022-02-05T13:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T13:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-18T09:30:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T13:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, La Porte du Der Autres Lieu Médiathèque de Montier-en-Der Adresse 10 bis place de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der Ville La Porte du Der lieuville Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Departement Haute-Marne

Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-porte-du-der/

PIAFS : exposition en réalité augmentée Médiathèque de Montier-en-Der 2022-02-01 was last modified: by PIAFS : exposition en réalité augmentée Médiathèque de Montier-en-Der Médiathèque de Montier-en-Der 1 février 2022 La Porte du Der Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der

La Porte du Der Haute-Marne