Piaf, sa vie en cause Maison Paris Nature Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

[Exposition]

L’étude menée par la LPO-IDF depuis 2003 montre que trois moineaux sur quatre ont disparu dans Paris en quinze ans. Ce phénomène a été constaté dans d’autres grandes villes européennes comme Londres, Glasgow, Hambourg, Amsterdam, Prague, où le moineau domestique Passer domesticus a presque ou complètement disparu. Le point commun de toutes ces villes est leur évolution récente : rénovation, constructions neuves, nettoyage, disparition des friches, de la végétation spontanée. La « gentrification » a fait son chemin.

Cette exposition explique comment le constat a été fait à Paris par la LPO-IDF, comment vit le moineau et quels sont ses besoins. Elle cherche à ouvrir des pistes pour des solutions intégrées dans la conception de l’habitat humain et de la ville en général. L’exposition propose aussi à chacun des moyens d’intervenir, et ce, à différents niveaux. Pour rétablir la population parisienne de moineaux, il faudrait aujourd’hui la multiplier par quatre. Il est donc important de donner un maximum de chances aux « piafs » de nicher, de trouver des abris convenables, de se nourrir correctement. Chacun peut y contribuer. Et toutes les initiatives qui iront dans ce sens seront bénéfiques à l’ensemble de la biodiversité. Et à l’humain, donc.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

