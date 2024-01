Piaf ! Le Spectacle THEATRE SEBASTOPOL Lille, samedi 6 décembre 2025.

Gil Marsalla & Directo Productions (France) présententPIAF ! LE SPECTACLETournée Mondiale du 60ème AnniversaireInterprété par Nathalie Lermitte Avec plus de 600 représentations dans plus de 50 pays, et le cap du million de spectateurs franchi, Piaf ! Le Spectacle est le plus gros succès Francophone dans le monde depuis 2015 ! En 2017, consécration ultime, Piaf ! Le Spectacle a été présenté à guichets fermés au Carnegie Hall de New York et à l’Olympia à Paris avec la participation exceptionnelle de Monsieur Charles Dumont.Conçu et dirigé par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est considéré unanimement par les proches d’Edith Piaf, comme Ginou Richer, la secrétaire particulière d’Edith Piaf, Germaine Ricord, son amie et surtout Charles Dumont et Charles Aznavour comme : « …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… » En deux parties de 45 minutes, Piaf le spectacle nous raconte l’histoire de la carrière de la chanteuse EDITH PIAF au travers de ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant.CITATIONS « … On s’émerveille devant la voix résonnante de Nathalie Lermitte … » The Guardian, London« … Nathalie Lermitte fait revivre l’esprit de Piaf… » China Daily« … Nathalie Lermitte : le monde l’appelle Piaf… » Le Parisien NATHALIE LERMITTELa chanson est certainement une véritable vocation pour Nathalie Lermitte. En effet, dès l’âge de six ans, elle entre dans un groupe de variétés rock. Il faut tout de même préciser que ce groupe était dirigé par son papa.Le jour de ses dix-huit ans est aussi celui de la sortie de son premier album Tu es tout ce que j’aime dont deux extraits ont été vendus à plus de 400 000 exemplaires. En 1995 elle assure avec Herbert Léonard la première partie du spectacle de Michel Leeb à l’Olympia. Parallèlement, Nathalie Lermitte enregistre également de nombreux génériques de séries télévisées et de dessins animés.1989 marque ses premiers pas dans la comédie musicale : elle est engagée dans Starmania ou elle jouera le rôle de Cristal qu’elle tiendra pendant trois années au théâtre Marigny à Paris puis en tournée nationale pour se terminer à Moscou et Saint-Pétersbourg. Débute alors la succession de nombreux rôles dans des comédies musicales dans lesquelles on la retrouve souvent dans le rôle d’Edith Piaf. Parallèlement, elle est chroniqueuse musicale dans l’émission Chabada tous les dimanches à 17h00 sur France 3 de 2009 à 2012.Elle tient depuis février 2015 au théâtre du palais Royal, théâtre du Gymnase et en tournée, le rôle de la reine dans la pièce ‘la petite fille aux allumettes » nominé aux Molières et mis en scène par David Rozen. En 2018, elle rejoint Piaf ! Le Spectacle et connaît un succès mondial.GIL MARSALLAAuteur, Producteur et Metteur en scène résidant à Nice, en France, Gil Marsalla fait beaucoup parler de lui actuellement en étant devenu en quelques années, l’initiateur du renouveau du patrimoine musical du XXème avec ces spectacles qui connaissent un succès mondial.Il étudie la musique depuis l’âge de 14 ans et a connu une carrière artistique en tant que musicien, directeur musical, chef d’orchestre, directeur artistique. Depuis 20 ans, Il réalise plusieurs succès autour de spectacles musicaux et d’événements de grande envergure avec sa société de production (Directo Productions) qu’il fonde en 2001.Depuis 2007, il écrit, produit et met en scène ses spectacles dans le monde entier avec lesquels il connaît un succès mondial. Outre le succès planétaire de PIAF ! LE SPECTACLE, on peut citer parmi ses derniers crédits de production PARIS ! LE SPECTACLE, FORMIDABLE ! AZNAVOUR, DOUCE FRANCE, BREL ! LE SPECTACLE, ROXANE, L’ADAPTATION MUSICALE DE CYRANO DE BERGERAC, PIAF SYMPHONIQUE, ET MAINTENANT qui seront en tournée mondiale dès 2022

Tarif : 31.50 – 54.50 euros.

Début : 2025-12-06 à 20:00

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59