Piaf ! Le spectacle

Piaf ! Le spectacleVendredi 17 mars à 20h30Mise en scène par Gil Marsalla, avec Nathalie Lermitte. Musiciens : Philippe Villa, Frédéric Viale, Benoît Pierron, Giliard Lopes, Tony Sgro et Daniel Fabricant. L’histoire étonnante de la vie et de la carrière d’Édith Piaf à travers son répertoire. Accompagnée de quatre musiciens, Nathalie Lermitte interprète les plus belles chansons de la Môme sur une tapisserie visuelle de photographies et d’images inédites. L’artiste nous livre une Édith poignante, au franc-parler percutant et à l’humour grinçant, généreuse et tyrannique à la fois. Près de 60 ans après sa disparition, le plus gros succès francophone dans le monde depuis 2015, avec un million de spectateurs dans plus de 50 pays.Accès métro ligne 9 Marcel Sembat ; ligne 10 Boulogne/Jean-Jaurès ; Bus 123, 126, 175, 72 / parking de l’Hôtel de Ville / VélibRéservation PMR : 01 55 18 54 00 Nathalie Lermitte, Carré Belle Feuille, Philippe Villa, Benoît Pierron, Gil Marsalla Nathalie Lermitte, Carré Belle Feuille, Philippe Villa, Benoît Pierron, Gil Marsalla

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

