La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Piaf en toute intimité La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Piaf en toute intimité La Roque-d’Anthéron, 3 octobre 2021, La Roque-d'Anthéron. Piaf en toute intimité 2021-10-03 – 2021-10-03 Salle des fêtes Esplanade du Pijoret

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron Nostalgie, poésie et sourires, au programme de ce récital-hommage au répertoire d’Edith Piaf, accompagné au piano et à l’accordéon. Récital-hommage à Edith Piaf +33 4 42 50 70 74 Nostalgie, poésie et sourires, au programme de ce récital-hommage au répertoire d’Edith Piaf, accompagné au piano et à l’accordéon. dernière mise à jour : 2021-09-22 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’AnthéronProvence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse Salle des fêtes Esplanade du Pijoret Ville La Roque-d'Anthéron lieuville 43.71416#5.30864