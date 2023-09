Bézard – Le Corbusier : un projet utopique pour les campagnes Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé, 14 octobre 2023, Piacé.

Bézard – Le Corbusier : un projet utopique pour les campagnes 14 et 15 octobre Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier

Espace dédié au projet utopique de Norbert Bézard et Le Corbusier imaginé dans les années 1930 pour aménager les campagnes : maquettes, plans, documents d’archives, oeuvres de Norbert Bézard, etc.

La Ferme radieuse et le Village coopératif, qui n’ont jamais vu le jour, devaient prendre place à Piacé puis être étendus à l’ensemble du territoire. Norbert Bézard en était la ligne doctrinale, Le Corbusier la traduction architecturale.

Piacé le radieux fait désormais partie du parcours « Destinations Le Corbusier : promenades architecturales » , certifié « Itinéraire culturel du conseil de l’Europe » en 2019.

Parcours d’art dans le village et la campagne avoisinante revenant sur les traces du projet comprenant des oeuvres d’art contemporain et des micro-architectures (Hexacube, Bulles Six Coques, Tetrodon, Penta).

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d'art dédié à l'architecture, le design et l'art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l'objet dans les années 1930 d'un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l'histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une trentaine d'œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l'année dans le village et la campagne avoisinante.

Piacé le radieux