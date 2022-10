Permanence hebdomadaire PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

Permanence hebdomadaire PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices, 18 octobre 2022, Carvin. Permanence hebdomadaire 18 octobre 2022 – 30 mai 2023, les mardis PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices

Tout public • Gratuit • Entrée libre.

Le CESEC de CARVIN ouvre une PERMANENCE HEBDOMADAIRE TOUS LES MARDIS de 9h à 11h. L’équipe du CESEC vous accueille à la Pépinière d’Initiatives et d’Activités Créatrices (PIAC). PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices 24, Rue des Lilas, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.carvin.fr/carvinfr/mairie/dialogue-proximite/le-conseil-economique-social-et-environnemental-communal/ »}]

06 38 45 66 05 https://www.piac.dev/ https://www.facebook.com/piac.dev/ La PIAC est un tiers-lieu proposant à tous les professionnels des services de coworking, location de salles de réunion et bureaux privatifs. Ce lieu est également le théâtre d’événements tel que : afterworks, expositions culturelles, conférences ou encore formations. L’ambition du tiers-lieu est devenir un pôle entrepreneurial afin que chaque idée innovante et créatrice puisse voir le jour. Notre rôle sera d’accompagner les porteurs de projet vers la réussite. 16 GROUPES CESEC Aux côtés des élu.es, le Conseil Economique, Social et Environnemental Communal (CESEC) de Carvin est un forum permanent, avec des regards croisés et une dimension transversale permettant aux habitants d’investir le champ du possible et le déploiement d’actions nouvelles, en faveur d’une ville toujours plus belle et solidaire. Chacun peut s’y investir concrètement. Les avis produits en réunion publique sont traités par les services concernés ou proposés au bureau municipal. REJOIGNEZ-NOUS !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T09:00:00+02:00

2023-05-30T11:00:00+02:00 Mairie de Carvin

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices Adresse 24, Rue des Lilas, 62220 Carvin Ville Carvin lieuville PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices Carvin Departement Pas-de-Calais

PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices Carvin Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carvin/

Permanence hebdomadaire PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices 2022-10-18 was last modified: by Permanence hebdomadaire PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices 18 octobre 2022 Carvin PIAC : Pépinière d’initiatives et d’activités créatrices Carvin

Carvin Pas-de-Calais