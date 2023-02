PI JA MA + XAMELEON LE TEMPS MACHINE – LE CLUB, 11 mars 2023, JOUE LES TOURS.

PI JA MA + XAMELEON LE TEMPS MACHINE – LE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 19:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Sur son nouvel album Seule sous ma frange, Pi Ja Ma offre des titres denses et personnels. Imbibées de romantisme, ses compositions remettent l’amour au goût du jour : l’incertitude des sentiments, les applications de rencontre et la joie du célibat sont magnifiées sur des mélodies rappelant le doo-wop des années 1950 ! Xameleon est un trio d’indie pop, qui tricote des chansons en français et en anglais, empreintes de la nostalgie de moments passés et à venir.

Votre billet est ici

LE TEMPS MACHINE – LE CLUB JOUE LES TOURS 45-49 rue des Martyrs Indre-et-Loire

Sur son nouvel album Seule sous ma frange, Pi Ja Ma offre des titres denses et personnels. Imbibées de romantisme, ses compositions remettent l’amour au goût du jour : l’incertitude des sentiments, les applications de rencontre et la joie du célibat sont magnifiées sur des mélodies rappelant le doo-wop des années 1950 ! Xameleon est un trio d’indie pop, qui tricote des chansons en français et en anglais, empreintes de la nostalgie de moments passés et à venir.

.11.8 EUR11.8.

Votre billet est ici