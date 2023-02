PI JA MA LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

PI JA MA LA MAROQUINERIE, 29 novembre 2023, PARIS. PI JA MA LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 24.9 à 24.9 euros. W LIVE (L-D-21-000489 & L-D-21-000490) présente : ce spectacle. PI JA MA Après deux concerts parisiens complets entre 2022 et début 2023, PI JA MA clôturera sa tournée « Seule sous ma frange » avec une dernière date exceptionnelle à la Maroquinerie le 29 novembre 2023. Un petit bijou pop dont on ne se lasse pas en live ! Pi Ja Ma Votre billet est ici LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris W LIVE (L-D-21-000489 & L-D-21-000490) présente : ce spectacle. PI JA MA Après deux concerts parisiens complets entre 2022 et début 2023, PI JA MA clôturera sa tournée « Seule sous ma frange » avec une dernière date exceptionnelle à la Maroquinerie le 29 novembre 2023. Un petit bijou pop dont on ne se lasse pas en live ! .24.9 EUR24.9. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA MAROQUINERIE Adresse 23, RUE BOYER Ville PARIS Tarif 24.9-24.9 lieuville LA MAROQUINERIE PARIS Departement Paris

LA MAROQUINERIE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

PI JA MA LA MAROQUINERIE 2023-11-29 was last modified: by PI JA MA LA MAROQUINERIE LA MAROQUINERIE 29 novembre 2023 La Maroquinerie Paris

PARIS Paris