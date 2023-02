Pi Ja Ma + Kawataro LE POCHE-BETP3, 25 février 2023, BETHUNE.

Pi Ja Ma + Kawataro LE POCHE-BETP3. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

PI JA MA, alias Pauline de Tarragon, dévoile son nouvel album « Seule sous ma frange » succédant à « Nice to Meet U » paru en 2019. Un voyage en deux parties : la face A invite à la danse et à l’optimisme, la face B rappelle l’importance d’admettre sa propre mélancolie. Pauline nous rappelle aussi la possibilité de s’établir au-delà des rapports de séduction, PI JA MA met sa forte personnalité à l’œuvre et présente une véritable puissance de sa personne.

LE POCHE-BETP3 BETHUNE Rue Fernand Bar Pas-de-Calais

