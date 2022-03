PI�CE DE TH��TRE ‘J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES’ Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

Moselle

PI�CE DE TH��TRE ‘J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES’ Kanfen, 26 mars 2022, Kanfen. PIÈCE DE THÉÂTRE ‘J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES’ Espace socioculturel 38 Rue de Hettange Kanfen

2022-03-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-26 Espace socioculturel 38 Rue de Hettange

Kanfen Moselle Kanfen Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité, juste avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme les autres dans votre maison de campagne… Découvrez cette comédie proposée par le théâtre Arlequin Manomois. Entrée libre, participation au chapeau. +33 3 82 50 61 10 https://www.kanfen.fr/ Théâtre Arlequin Manomois

Espace socioculturel 38 Rue de Hettange Kanfen

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Kanfen, Moselle Autres Lieu Kanfen Adresse Espace socioculturel 38 Rue de Hettange Ville Kanfen lieuville Espace socioculturel 38 Rue de Hettange Kanfen Departement Moselle

Kanfen Kanfen Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kanfen/

PI�CE DE TH��TRE ‘J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES’ Kanfen 2022-03-26 was last modified: by PI�CE DE TH��TRE ‘J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES’ Kanfen Kanfen 26 mars 2022 Kanfen Moselle

Kanfen Moselle