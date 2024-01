PhytÔ Logique Perros-Guirec, lundi 29 juillet 2024.

PhytÔ Logique Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Balade nature, sensorielle et écocitoyenne

Vous découvrirez à travers divers milieux littoraux, les plantes de bord de mer, aromatiques et médicinales. Quelles sont leurs usages en culinaires et en bien-être ? Comment faire leur distinction et différences ? Quelles sont les espèces protégées ? Comment s’adaptent-elles face aux contraintes et changement climatique ?

À la fin de la balade, dégustations artisanales à base de quelques-unes des plantes rencontrées.

En partenariat avec l’Atelier Terra Maris .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne lamaisondulittoral@perros-guirec.com

2024-07-29 10:00:00

