Phractal ——– ### Jazz post-rock charnel Ils sont venus en 2019 mais c’est passé trop vite, on sait que c’était incroyable mais on a eu le temps de rien voir, alors on a eu envie de se retrouver ! _ »Ode au crépuscule, les fresques sonores de Phractal résonnent là où le jazz ose rarement s’aventurer, s’engouffrant alors dans un post-rock charnel et palpable._ _Duo de violons cafardeux et guitare torturée cohabitent ainsi sous le même toit qu’une batterie invulnérable accompagnée d’un rugueux saxophone. L’œuvre du quintet est libre, elle vogue et slalome entre des horizons musicaux multiples et les réunit afin de raconter leur histoire._ _Juge et bourreau, Phractal crée la tension, la maintient et la délivre dans une ambiance de fin du monde frissonnante, sans jamais oublier cette tendre note d’espoir, habilement dissimulée par les tambours d’une brumeuse mélancolie.”_ ### Avec : **Eloïse Gomez** / violon **Charles Quentin de Gromard** / violon **Fred Meyer** / guitare **Alain Josué** / batterie **Jean-Lou Loiseau** / saxophone baryton ### Pour découvrir en images : **Live au Théâtre de Bressuire** Cover M.Petrucciani – _ »Colors »_ et _ »She did it again »_ [[https://youtu.be/oAyNw95QYrs](https://youtu.be/oAyNw95QYrs)](https://youtu.be/oAyNw95QYrs) **Live au Tremplin Action Jazz #8** [[https://fb.watch/aHYlHNwC4f/](https://fb.watch/aHYlHNwC4f/)](https://fb.watch/aHYlHNwC4f/) **Enregistrement à La Grotte à Pineau** _ »Un monde d’Adelph »_ / _ »Usines »_ / _ »El Niño »_ [[https://youtu.be/f-4vPQE7jX0](https://youtu.be/f-4vPQE7jX0)](https://youtu.be/f-4vPQE7jX0) ### Pour écouter : [[https://soundcloud.com/phractalgroupe](https://soundcloud.com/phractalgroupe)](https://soundcloud.com/phractalgroupe) ### Et pour + d’infos : [[https://www.facebook.com/phractal.mus](https://www.facebook.com/phractal.mus)](https://www.facebook.com/phractal.mus) [[http://phractal.fr/](http://phractal.fr/)](http://phractal.fr/)

Entrée libre

Entrée libre

Jazz post-rock charnel / Ode au crépuscule, les fresques sonores de Phractal résonnent là où le jazz ose rarement s'aventurer, s'engouffrant alors dans un post-rock charnel et palpable.

2022-08-06T20:30:00 2022-08-06T22:30:00

