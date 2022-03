PHOTOSHOW Villerupt Villerupt Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

PHOTOSHOW Villerupt, 18 mars 2022, Villerupt. PHOTOSHOW Mairie de Villerupt – Salle des fêtes 5 avenue Lebrun Villerupt

2022-03-18 10:00:00 – 2022-03-18 22:00:00 Mairie de Villerupt – Salle des fêtes 5 avenue Lebrun

Villerupt Meurthe-et-Moselle Villerupt Expositions de photographies et d’appareils photographiques.

Ateliers encadrés par Romano Loris, photographe professionnel, samedi à 16h et dimanche à 16h (durée 1h).

Vernissage le vendredi 18 mars à 18h. +33 3 82 89 90 14 MJC de Villerupt

Mairie de Villerupt – Salle des fêtes 5 avenue Lebrun Villerupt

