Résidence du pianiste Gauthier Toux ! Gauthier Toux était, il y a peu, un jeune artiste prometteur. Et voici qu’il frappe aujourd’hui, à 28 ans à peine, à la porte de la cour des grands, rejoignant sans agitation le petit monde de ceux avec lesquels il faudra désormais compter. Photons « J’ai toujours trouvé une similitude entre la transe du jazz et celle de la techno. Depuis quelques années j’expérimente le mélange des genres avec le piano, les synthétiseurs… en cherchant à laisser une grande part d’improvisation, si importante à mes yeux. Jouer une musique qui mélange le jazz et les musiques électroniques avec des instruments quasi acoustiques nous amène à développer le sens du détail, des formes, des textures ou encore du spectre. Aussi, ce projet est pour moi l’essence de ces recherches, entouré de musiciens partageant les mêmes passions pour ces musiques, afin de former un groupe ayant pour but de faire interagir nos influences, Photons. » La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

