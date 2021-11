PhotoMenton Palais de l’Europe, 20 novembre 2021, Menton.

PhotoMenton

du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre à Palais de l’Europe

Plus de 100 Photographes, amateurs et professionnels désireux de présenter leur travail et de partager leur passion. Plus de 1000 photographies exposées pendant 8 jours, sur 1500 m2, dans le cadre prestigieux du Palais de l’Europe, mis à la disposition du Festival par la Ville de Menton. 8 jours d’échanges et de partage entre photographes, entre visiteurs et exposants, entre professionnels et non professionnels. Des ateliers, un Marathon photographique le dimanche 21 novembre 2021 Une belle expérience de partage au profit de nobles causes : ONG HAMAP HUMANITAIRE – Les Cœurs du Campanin – Association Hervé Gourdel **Horaires** Samedi 20, Dimanche 21, Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 10h00 – 18h00 Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 Novembre 10h00-12h00 et 14h00-18h00 Jour de fermeture : Lundi 22 Novembre Droit d’entrée : 3 € Pass Sanitaire et Port du masque OBLIGATOIRE.

3 €

Un rendez-vous unique en France dans le « Monde de la Photographie »

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00