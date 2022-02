Photomatons de Sylvain Prudhomme Arles, 26 février 2022, Arles.

Photomatons de Sylvain Prudhomme LHOSTE Art Contemporain 9 avenue Victor Hugo Arles

2022-02-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-26 17:00:00 17:00:00 LHOSTE Art Contemporain 9 avenue Victor Hugo

Arles Bouches-du-Rhône

À l’époque je commençais à mettre de côté mon travail de vidéaste pour me consacrer à ce qu’est la galerie aujourd’hui : un lieu d’exposition et d’expérimentation encourageant les différentes formes de créations contemporaines.



On retrouve Sylvain Prudhomme à plusieurs reprises aux côtés de son ami et complice Reeve Schumacher, artiste et musicien américain co-fondateur de LHOSTE. Il anime une causerie avec l’artiste autour de son exposition Waste Land, l’invite à participer à des lectures musicales au son de Sonic Braille ou se fait plus discret en demeurant pendant 3 jours, tel Jonas, dans le ventre de la « baleine » du plasticien lors de son exposition à l’église des Frères Prêcheurs d’Arles en mai 2019.

Les affinités de Sylvain Prudhomme avec LHOSTE sont presque aussi anciennes que la date de création de la galerie. Dès 2014, l’écrivain participe à la version arlésienne de Self made, une exposition collective avec comme point de départ une vidéo.

