“Epinal Passion Cheval et l’Equ’Crin d’Olima organisent du 20 mars au 8 mai 2022, un parcours photographique à ciel ouvert intitulé “PHOTO’LIMA”.

En partenariat avec Nature en images et l’Association Grand Angle Epinal 2 circuits pédestres en entrée libre, seront mis à disposition du public qui pourra y découvrir des photos de 1 m x 1,50 m imprimées sur bâche et mises en situation dans le cadre verdoyant de ce début de printemps de la forêt de Chantraine.

Deux thèmes seront présentés lors de cette exposition photographique :

– “Les animaux de la forêt” ou une quarantaine de photos réalisées par les adhérents de l’association Nature en images et l’association Grand Angle Epinal sur le thème des animaux de la forêt et de ses alentours, parsèmeront le parcours de santé de la forêt d’Olima.

– “La complicité homme/Cheval” ou une vingtaine de photos mettront en lumière la relation entre l’homme et le cheval et la thérapie que les chevaux peuvent apporter aux personnes fragiles ou en difficultés. Ces photos seront exposées sur le parcours pédagogique de l’Equ’Crin d’Olima et sont réalisées par les adhérents du centre équestre.

Les moins de 10 ans auront également l’occasion de profiter de la balade à dos de poney puisqu’il sera possible de réserver une promenade payante, pour découvrir les photos du parcours pédagogique de l’Equ’Crin d’Olima en compagnie des ses parents, cette activité nature sera à réserver sur la boutique du centre équestre www.equcrin-boutique.com

Pour découvrir des parcours photographiques à ciel ouvert rendez-vous à L’Equ’crin d’Olima

