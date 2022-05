Photolecture avec Omar Victor Diop Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Photolecture avec Omar Victor Diop Brest, 4 mai 2022, Brest. Photolecture avec Omar Victor Diop Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest

2022-05-04 18:00:00 – 2022-05-04 Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues

En résonance avec le parcours photographique proposé dans les jardins de l'Abbaye de Daoulas jusqu'au 4 décembre 2022, la librairie Dialogues vous propose un temps de photolecture avec l'artiste sénégalais Omar Victor Diop. Photographe autodidacte, il mêle les arts plastiques, la mode, le stylisme et le portrait. Dans ses images, très construites, il s'interroge sur les identités africaines individuelles ou collectives. La démarche artistique d'Omar Victor Diop fait le lien entre l'histoire et la modernité des sociétés africaines, que ce soit en sublimant leurs styles de vie ou en colorant l'image qu'elles se font d'elles-mêmes : « Cela fait exactement dix ans que j'ai saisi un appareil photo avec l'intention de montrer la lutte de mon peuple, ses moments de fierté, son altruisme, son incroyable diversité et sa capacité d'adaptation ». En partenariat avec l'Abbaye de Daoulas dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas 2022. Pour assister à cette rencontre, l'inscription est indispensable. Envoyez-nous un mail à reservation@librairiedialogues.fr dont nous accuserons réception. reservation@librairiedialogues.fr +33 2 98 44 88 68 https://www.librairiedialogues.fr/

