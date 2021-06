SALLENELLES Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles Photographiez l’estuaire vu du ciel Maison de la nature et de l’estuaire SALLENELLES Catégorie d’évènement: Sallenelles

du lundi 19 juillet au lundi 30 août à Maison de la nature et de l’estuaire

Initiez-vous à la photographie aérienne par cerf-volant. En binôme, domptez votre cerf-volant et prenez de la hauteur pour réaliser des clichés hors du commun ! Dès 12 ans, accompagnement d’un adulte obligatoire. (2km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 8,00€

Maison de la nature et de l'estuaire boulevard maritime,14121,SALLENELLES SALLENELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T16:30:00 2021-07-19T18:30:00;2021-08-16T16:30:00 2021-08-16T18:30:00;2021-08-30T16:30:00 2021-08-30T18:30:00

