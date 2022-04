Photographiez les papillons Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Photographiez les papillons Maison Paris Nature, 29 mai 2022, Paris. Le dimanche 29 mai 2022

de 10h30 à 12h00

. gratuit

Initiez-vous à la photographie nature macro en compagnie du photographe amateur Patrick Simonet, tout en découvrant au plus près les espèces indigènes d’Ile de France présentes dans le Jardin des Papillons au Parc Floral de Paris. Atelier réservé aux photographes débutants ayant un appareil photo numérique (compact, bridge ou reflex). Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVuU-8_iQVGGJVoB9JTH9w97xnkfCMOK0qIpftyKHH7ffHew/viewform

©Michel Louis Sinnassamy Gazé

