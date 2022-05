« Photographiez le Patrimoine » et participez au concours #objectifpatrimoines Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: 29250

« Photographiez le Patrimoine » et participez au concours #objectifpatrimoines Place de l'Eté 44 Maison Prébendale Saint-Pol-de-Léon

2022-07-15

Saint-Pol-de-Léon 29250 Découvrir et photographier le patrimoine local : comprendre le patrimoine, l’observer, repérer les détails.

