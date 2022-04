Photographies: “Jacques Magendie, tout un univers” Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Photographies: “Jacques Magendie, tout un univers” Lescar, 10 mai 2022, Lescar. Photographies: “Jacques Magendie, tout un univers” Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar

2022-05-10 – 2022-05-28 Salle Mika Ilharreguy Place Royale

Lescar Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Un hommage à Jacques Magendie .

L’association des Amis des Vieilles Pierres, Bruno Nicolas et Philippe Glorieux proposent une exposition de photographies dédiée à Jacques Magendie, érudit lescarien et membre de l’Académie de Béarn. Un hommage à Jacques Magendie .

L’association des Amis des Vieilles Pierres, Bruno Nicolas et Philippe Glorieux proposent une exposition de photographies dédiée à Jacques Magendie, érudit lescarien et membre de l’Académie de Béarn. Un hommage à Jacques Magendie .

L’association des Amis des Vieilles Pierres, Bruno Nicolas et Philippe Glorieux proposent une exposition de photographies dédiée à Jacques Magendie, érudit lescarien et membre de l’Académie de Béarn. bruno Nicolas

Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lescar Adresse Salle Mika Ilharreguy Place Royale Ville Lescar lieuville Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar Departement Pyrénées-Atlantiques

Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescar/

Photographies: “Jacques Magendie, tout un univers” Lescar 2022-05-10 was last modified: by Photographies: “Jacques Magendie, tout un univers” Lescar Lescar 10 mai 2022 Lescar Pyrénées-Atlantiques

Lescar Pyrénées-Atlantiques