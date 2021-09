Lille Institut pour la photographie Lille, Nord “Photographies et fictions en mouvement : promenade philosophique à l’Institut pour la photographie” par Dork Zabunyan Institut pour la photographie Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Photographies et fictions en mouvement : promenade philosophique à l’Institut pour la photographie” par Dork Zabunyan Institut pour la photographie, 18 novembre 2021, Lille. “Photographies et fictions en mouvement : promenade philosophique à l’Institut pour la photographie” par Dork Zabunyan

Institut pour la photographie, le jeudi 18 novembre à 19:00

Fidèles à cette tradition aussi ancienne que la philosophie elle-même qui consiste à penser en marchant, l’Institut pour la photographie et Citéphilo invitent leur public à une visite des expositions sous forme de déambulation philosophique. Dork Zabunyan, théoricien des images et critique d’art, spécialiste des relations entre cinéma et philosophie, nous propose une promenade autour du thème Fiction(s) à partir de photographies choisies parmi les neuf expositions présentées à l’Institut. Si l’instantané et/ou la fixité marquent la photographie, ils ne lui soustraient pas pour autant ses dimensions fictionnelles et narratives. Dork Zabunyan nous propose une promenade autour du thème des Fictions à partir de photographies choisies parmi les neuf expositions présentées à l’Institut. Institut pour la photographie 11 rue de Thionville, Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Institut pour la photographie Adresse 11 rue de Thionville, Lille Ville Lille lieuville Institut pour la photographie Lille