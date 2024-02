Photographies de Stéphane Spach Le temps et l’intemporel Compiègne, samedi 17 février 2024.

La Galerie de l’Est vous invite à plonger dans l’univers visuel de Stéphane Spach à l’occasion d’une exposition photographique sous le signe de la poésie du temps. L’artiste vous propose ainsi de prendre part à une exploration aux attraits picturaux et scéniques dans laquelle les manifestations de la nature semblent se dessiner par leur propre temporalité.

Stéphane Spach définit la photographie comme épreuve d’expérience, et emprunte volontiers le vocabulaire sensible du domaine subjectif et la clarté d’une approche documentaire. L’artiste glane au fil des jours des échantillons qui deviennent sous son regard les composants d’un journal proche de l’herbier traditionnel qui fige, protège et dévoile ce que la nature nous offre. Par ses sursauts surnaturels, le travail de Stéphane Spach mène le spectateur au seuil du songe et de l’intelligible.

Vernissage le samedi 17 février à partie de 16h en présence de l’artiste0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

2 Promenade Saint-Pierre des Minimes

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@galerie-est.fr

