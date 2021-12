Genève Muséum d'histoire naturelle Genève PHOTOGRAPHIES ARTISTIQUES DE GLACIERS : UN INVENTAIRE DE LA DÉTRESSE, PAR CLAUDE REICHLER Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Muséum d'histoire naturelle, le lundi 10 janvier 2022 à 19:00

Voir le texte de la présentation de la conférence sur le [site de la Société de Géographie de Genève.](https://sgeo-ge.ch/photographies-artistiques-de-glaciers-un-inventaire-de-la-detresse-par-claude-reichler/)

Gratuit

Conférence-rencontre autour de la photographie des glaciers des Alpes. Une manière de documenter les effets de la diminution rapide des espaces glaciaires. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

