Photographier les terrasses éphémères parisiennes et franciliennes : concours de photo Halle Pajol, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Halle Pajol

Ce concours s’inscrit dans une dimension socio-culturelle COVID19 Objectifs : Valoriser les plus belles terrasses parisiennes et franciliennes en vue de leur pérennisation et de leur visibilité par une exposition itinérante. Participation : Inciter chacune et chacun à participer à la mise en valeur de ce patrimoine immatériel. Les dessins, les peintures, les films-vidéos et les photos seront mis sous licence libre pour permettre au plus grand nombre d’y accéder gratuitement et légalement via un site dédié à ce concours. Les participations au concours sont individuelles ou collectives ou familiales. Chaque participant a la possibilité d’envoyer une ou cinq photos numériques. Comment participer ? : les photos et documents soumis au concours doivent répondre aux critères suivants : – être pris dans tout Pris et sa région – illustrer ou mettre en valeur les spécificités les architectures des terrasses Public visé : tous les publics Remise des prix : la remise des prix des personnes sélectionnées par un jury s’effectuera en octobre 2021 à la Maison de l’Architecture d’Ile-de-France Exposition et colloque : janvier 2022 calendrier : date de lancement 17 septembre – date de fin : 19 septembre

La participation est gratuite

Concours de photo destiné à tous les publics

Halle Pajol 16 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris



