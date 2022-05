PHOTOGRAPHIER LES ABEILLES SAUVAGES ET AUTRES POLLINISATEURS, 6 mai 2022, .

PHOTOGRAPHIER LES ABEILLES SAUVAGES ET AUTRES POLLINISATEURS

PHOTOGRAPHIER LES ABEILLES SAUVAGES ET AUTRES POLLINISATEURS

Diaporama avec Pierre Trotreau, photographe amateur et passionné

Les abeilles – Une diversité au service de la nature et des hommes

” Les photos de Pierre Trotreau illustrent parfaitement le lien étroit qu’entretiennent les abeilles sauvages avec le milieu et notamment les plantes à fleurs. Enfin, la qualité des clichés nous permet d’apprécier au mieux les particularités anatomiques des différentes abeilles sauvages, leur grande diversité de tailles et de couleurs. Découvrez, contemplez, admirez et tendez l’oreille, on pourrait presque les entendre bourdonner… ”

Dr Olivier Lambert – Ecologue-Oniris

Le diaporama permettra de découvrir le travail photographique de Pierre Trotreau dont une partie est exposée dans les vitrines des commerçants de Pont-Château. Ce sera à la fois l’occasion de découvrir le monde fascinant des pollinisateurs et d’en apprendre plus sur les techniques utilisées en macro ou proxiphotographie.

Places limitées, la réservation est fortement conseillée au 02.40.01.61.17

Renseignements et réservations :

Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17

E.mail : bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

