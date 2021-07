Pau Parc Beaumont Pau, Pyrénées-Atlantiques Photographier l’architecture et le paysage Parc Beaumont Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Photographier l’architecture et le paysage Parc Beaumont, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, Pau. Photographier l’architecture et le paysage

Parc Beaumont, le samedi 23 octobre à 09:00

Stage d’introduction à la photographie d’architecture et au paysage, mêlant approches théorique et pratique : composition d’une image, comment utiliser la lumière du jour ? Le photographe David Banks accompagnera les participants à photographier l’architecture entre jeux de lignes et perspectives. Ce travail donnera lieu à la construction d’une série photographique cohérente empreinte d’une écriture propre à chacun des stagiaires.

15€ par personne pour la prise de vue et 25€ pour l’inscription au workshop du 23/10 et du 29/10

Workshop avec le photographe David Banks Parc Beaumont Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Beaumont Adresse Pau Ville Pau lieuville Parc Beaumont Pau