Espace culturel Les Sablons, le samedi 11 décembre à 18:00

### Stage animé par Anne-Sophie Soudoplatoff, photographe indépendante. * La nuit notre rapport à la lumière est bouleversé. Les sources lumineuses sont multiples, mouvantes, colorées. * Nous apprendrons à réaliser une photographie en basse lumière, puis nous chercherons à interpréter de manière personnelle la nuit, laissant libre cours à notre créativité.

Sur inscription, 40 € le stage de 3 heures (adhésion 30€)

Stage photo, en soirée, pour tous niveaux, adultes et adolescents à partir de 15 ans
Espace culturel Les Sablons
1 allée du Canada 92190 Meudon

