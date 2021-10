Ecouen Musée national de la Renaissance Ecouen, Val-d'Oise Photographie & verre : une histoire de lumière avec Lucy Winkelmann Musée national de la Renaissance Ecouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Photographie & verre : une histoire de lumière avec Lucy Winkelmann Musée national de la Renaissance, 25 octobre 2021, Ecouen. Photographie & verre : une histoire de lumière avec Lucy Winkelmann

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre à Musée national de la Renaissance

Les enfants sont invités à découvrir les arts de la table notamment dans les collections de verre d’apparat du musée et l’exposition Émailler le verre à la Renaissance . Par jeu de superpositions d’images et de découpages et en posant directement des objets en verre sur la surface photosensible, ils vont ensuite créer leur propre composition grâce à la technique photographique du photogramme*. *Photogramme : image obtenue sans appareil photo ni camera obscura- en plaçant des images ou objets sur une surface photosensible et en l’exposant à la lumière.

gratuit sur réservation

Les enfants sont invités à découvrir les arts de la table. Par jeu de superpositions d’images, ils vont créer leur composition grâce à la technique photographique du photogramme*. Musée national de la Renaissance Château d’Écouen, Ecouen, 95440, Ile-de-France Ecouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T16:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Musée national de la Renaissance Adresse Château d'Écouen, Ecouen, 95440, Ile-de-France Ville Ecouen lieuville Musée national de la Renaissance Ecouen