Photographie – Technique – Profondeur de champ Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Rédené

Photographie – Technique – Profondeur de champ Rédené, 1 mai 2022, Rédené. Photographie – Technique – Profondeur de champ Lieu-dit Rosgrand Bois de Rosgrand Rédené

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 12:00:00 Lieu-dit Rosgrand Bois de Rosgrand

Rédené Finistère Rédené Pendant 3h en forêt avec votre appareil photo, en groupe de 8 personnes max, abordez la profondeur de champ – théorie et pratique avec décontraction. Pendant 3h en forêt avec votre appareil photo, en groupe de 8 personnes max, abordez la profondeur de champ – théorie et pratique avec décontraction. Lieu-dit Rosgrand Bois de Rosgrand Rédené

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rédené Autres Lieu Rédené Adresse Lieu-dit Rosgrand Bois de Rosgrand Ville Rédené lieuville Lieu-dit Rosgrand Bois de Rosgrand Rédené Departement Finistère

Rédené Rédené Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redene/

Photographie – Technique – Profondeur de champ Rédené 2022-05-01 was last modified: by Photographie – Technique – Profondeur de champ Rédené Rédené 1 mai 2022 finistère Rédené

Rédené Finistère