Photographie – Stage enfants, 8 août 2022, .

Photographie – Stage enfants



2022-08-08 14:00:00 – 2022-08-12 18:00:00

40 40 EUR PHOTOGRAPHIE

STAGE ENFANTS

La capture des images

Ce stage propose un parcours initiatique à travers les âges pour découvrir l’histoire de la photographie par la pratique. Chaque jour, on expérimente un procédé pour faire des photos avec ou sans appareil photo.

On fabrique donc des images sensibles qui sont parfois à la marge des arts plastiques. C’est l’occasion d’aborder l’histoire de l’art, de parler formes et couleurs, de s’initier à l’esthétique. Mais c’est aussi l’opportunité d’utiliser des appareils photos anciens pour faire l’expérience du cadre et de la lumière.

de 7 à 15 ans

Du 8 au 12 août

les après-midis de 14h à 18h

Inscription

– à la semaine : 150€

– à l’après-midi : 40€

fournitures comprises

Pause goûter (tiré du sac)

dernière mise à jour : 2022-07-26 par