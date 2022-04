PHOTOGRAPHIE – JEAN-YVES CAMUS, ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE Vandœuvre-lès-Nancy, 29 avril 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

PHOTOGRAPHIE – JEAN-YVES CAMUS, ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29 18:00:00

Vandœuvre-lès-Nancy

PHOTOGRAPHIE / NEIGE

Au départ de cette exposition collective, il y a un thème imaginé et porté par le photographe Jean-Yves Camus : la neige. Celle-ci figure aussi bien un enjeu politique et économique que poétique et esthétique.

Six artistes visuels et un critique d’art philosophe proposent d’observer la neige sous divers angles qui, une fois rassemblés, font de cette exposition un surprenant kaléidoscope. Parfois les images portent le regard vers la haute montagne, d’autres se concentrent sur une tache de neige en train de fondre, tandis que d’autres encore tentent de percer la pénombre pour susciter d’étranges émotions.

La Neige rend aveugle est à la fois une plongée dans un état de la matière, une invitation à considérer ce qui nous entoure avec plus d’attention et une pensée poétique qui oscille entre territoires imaginaires et concrets.

+33 3 83 56 15 00 https://www.centremalraux.com/saison/la-neige-rend-aveugle

