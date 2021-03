Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Photographie et livre jeunesse de François Delebecque Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

François Delebecque est photographe, plasticien et sculpteur. L’exposition propose un choix de 30 photographies couleur et noir et blanc provenant des 5 livres : La Plage d’où les Bateaux s’envolent, Les Songes de l’Ours, Quel Chantier, Les animaux de la Ferme, Les Habits du Fantôme. Son approche de la photographie traitée sous forme poétique, ludique et créative, joue avec le réel. Elle peut développer l’imaginaire des enfants à partir de notre réel photographié avec malice. Bibliothèque Duranti & Médiathèque Danièle Damin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T06:00:00 2021-03-18T08:00:00;2021-03-19T06:00:00 2021-03-19T08:00:00;2021-03-20T06:00:00 2021-03-20T08:00:00;2021-03-21T06:00:00 2021-03-21T08:00:00;2021-03-22T06:00:00 2021-03-22T08:00:00;2021-03-23T06:00:00 2021-03-23T08:00:00;2021-03-24T06:00:00 2021-03-24T08:00:00;2021-03-25T06:00:00 2021-03-25T08:00:00;2021-03-26T06:00:00 2021-03-26T08:00:00;2021-03-27T06:00:00 2021-03-27T08:00:00;2021-03-28T06:00:00 2021-03-28T08:00:00;2021-03-29T06:00:00 2021-03-29T08:00:00;2021-03-30T06:00:00 2021-03-30T08:00:00;2021-03-31T06:00:00 2021-03-31T08:00:00;2021-04-01T06:00:00 2021-04-01T08:00:00;2021-04-02T06:00:00 2021-04-02T08:00:00;2021-04-03T06:00:00 2021-04-03T08:00:00;2021-04-04T06:00:00 2021-04-04T08:00:00;2021-04-05T06:00:00 2021-04-05T08:00:00;2021-04-06T06:00:00 2021-04-06T08:00:00;2021-04-07T06:00:00 2021-04-07T08:00:00;2021-04-08T06:00:00 2021-04-08T08:00:00;2021-04-09T06:00:00 2021-04-09T08:00:00;2021-04-10T06:00:00 2021-04-10T08:00:00;2021-04-11T06:00:00 2021-04-11T08:00:00;2021-04-12T06:00:00 2021-04-12T08:00:00;2021-04-13T06:00:00 2021-04-13T08:00:00;2021-04-14T06:00:00 2021-04-14T08:00:00;2021-04-15T06:00:00 2021-04-15T08:00:00;2021-04-16T06:00:00 2021-04-16T08:00:00;2021-04-17T06:00:00 2021-04-17T08:00:00

