. payant Tarif à l’unité : 10€ | Les 4 masterclasses : 20€ Gratuit pour les abonné.es de la MEP

La MEP vous invite à un cycle de masterclasses en ligne sur la thématique « Photographie et intimité : les artistes de Love Songs » en écho à l’exposition « Love Songs — Photographies de l’intime ». La MEP vous propose un nouveau cycle inédit de masterclasses en ligne qui donne la parole à plusieurs artistes de l’exposition Love Songs — Photographies de l’intime. Du 17 mai au 7 juin 2022, chaque mardi soir de 19h00 à 20h30, la MEP vous invite à découvrir la manière dont les photographes font oeuvre de leur intimité et partagent avec le spectateur leur regard singulier sur des expériences universelles. Les photographes Leigh Ledare, Karla Hiraldo Voleau, Margot Wallard et JH Engström partageront leurs démarches et leurs projets les plus emblématiques. Les Masterclasses se tiennent sur la plateforme Zoom en langue française, à l’exception de la Masterclasse de Leigh Ledare, qui se tiendra en langue anglaise, langue maternelle de l’artiste. Le programme en détail sur notre site.

© JH Engström, « Crash », 2017

