Les Éditions de la MSH se font l’écho de l’exposition « Du cœur à l’ouvrage. Dans l’intimité du travail des archéologues » et vous invitent à explorer le lien entre archéologie et photographie. L’exposition « Du cœur à l’ouvrage. Dans l’intimité du travail des archéologues« , présentée à la Fondation Maison des sciences de l’homme du 7 novembre au 13 décembre 2022, aborde l’intimité du travail des archéologues tandis qu’ils fouillent, mesurent, dessinent et prennent un moment de repos. Les photographies dévoilent ces étapes de la profession en offrant l’occasion de réfléchir sur le médium et d’évaluer ce qu’il illustre de vie et d’humanité à un travail de fouilles, d’ossements et de tessons, souvent fantasmé mais finalement peu connu. Quant aux objets qui par eux émergent précautionneusement du sol, ils semblent déjà pensés par l’œil de l’objectif. Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme se font l’écho, par le dernier numéro des Nouvelles de l’archéologie, de cette exposition et vous invitent à discuter avec archéologues et photographes. Les intervenants Claire Besson

Conservateur en chef du patrimoine, DRAC Ile-de-France, chercheur associé UMR 7041 ArScAn / équipe Gaule et Monde Antique (GAMA) Frédéric Delangle

Photographe Karine Delfolie

Chargée d’études documentaires principale, DRAC-Hauts de France Thomas Byhet

Archéologue-Historien, DRAC Hauts-de-France, membre de l’UMR 8164 HALMA/université de Lille Dorothée Derieux

Conservateur en chef du patrimoine, archéologue, DRAC Ile-de-France Géraldine Faupin

Archéologue-Archiviste, DRAC Hauts-de-France, membre de l’UMR 8164 HALMA, université de Lille Alexis Komenda

Photographe au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France Isabelle Lévy-Lehman

Photographe, vidéaste et professeur aux Ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris Nicolas Mélard

Archéologue-Conservateur du Patrimoine, DRAC Hauts-de-France, rattaché à l’UMR 8068 TEMPS, CNRS / Université Paris Nanterre Yves Roumegoux

Yves Roumegoux

Conservateur général du patrimoine, archéologue, DRAC Ile-de-France

Cambrai, Château de Selles, Campagne de relevé photographique de gravures et graffiti, crédits : DRAC/SRA, Hauts-de-France, 2019

