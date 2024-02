PHOTOGRAPHIE DE RUE À LA CHAMBRE Sablé-sur-Sarthe, vendredi 15 mars 2024.

Premier Festival de l’Atelier Malicot

Du 15 au 23 mars 2024, l’Atelier Malicot organise le premier festival de photographie de rue à la chambre.

Voici les photographes qui participeront à ce premier festival

Maria Di Pietro et Félisia Toscano vivent à Pistoia en Italie. Elles travaillent en tandem sur divers projets principalement en argentique.

Stella Iannitto est vidéaste et s’intéresse depuis peu à la photographie ambulante.

Sandrine Lissac vit à Paris et pratique la chambre de rue en argentique.

Tiphaine Populu vit et travaille à Tours. Elle expérimente divers procédés anciens comme le collodion humide mais également le paladium.

Raphaël Bariatti-Veillon est installé à Tourcoing où il pratique la chambre de rue, et réalise également à la demande des chambres photographiques. Il nous présentera quelques unes de ses réalisations.

Thierry Chuzeville est installé à Fontaine Raoul dans le Loir-et-Cher. Il explore la technique de l’ambrotype à l’aide d’une chambre 20*20 cm.

Francis Courtemanche vit en Loire Atlantique à Bouguenais. Il pratique une multitude de procédés et viendra à Sablé expérimenter un dérivé du Polaroïd.

Jean-Michel Delage vit à Baugé-en-Anjou. Il navigue entre la chambre de rue et le collodion humide.

Fabien Hamm est installé à Paris où il pratique le collodion humide sous toutes ses formes et s’intéresse également à une multitude de procédés anciens positifs ou négatifs.

Kevin Ingrez, alias Faleke vit en région parisienne à Montreuil. A l’aide d’une chambre de rue, il réalise des portraits en argentique dans une démarche participative avec ses modèles.

Alain Paris est installé à Orveault en Loire Atlantique. Il pratique la photo ambulante et le collodion humide.

Jean Luc Sigel vit à Mayres en Auvergne. Il pratique le collodion humide avec des chambres allant du 69 cm au 1824 cm

Au cours de ce festival, nous accueillerons également les élèves de l’école de photo de Pruillé le Chétif.

Que vous soyez amateur, amatrice, professionnel.le ou si tout simplement la photographie vous intéresse, venez rencontrer les photographes invité.e.s au festival, venez les voir opérer, venez vous y faire photographier !

Ce sera pour vous l’occasion de découvrir d’impressionnantes chambres photographiques, d’assister à l’apparition de ces images argentiques, et aussi de visiter l’Atelier Malicot, le plus ancien atelier photographique de France qui soit encore fonctionnel, avec son mobilier et ses décors d’origine.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, et nous vous donnons rendez-vous pour ces premières rencontres photographiques de Sablé sur Sarthe.

A bientôt !

Une seule adresse atelier.malicot@orange.fr .

