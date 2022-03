Photographie – Atelier Sténopé à l’Abbaye d’Hambye Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Photographie – Atelier Sténopé à l'Abbaye d'Hambye Hambye, 28 avril 2022

2022-04-28 14:00:00 – 2022-04-28 17:00:00

Créer une photographie sans appareil photo ! En récoltant des éléments dans l'environnement vous composerez votre photo puis l'exposerez à la lumière afin qu'elle s'imprime sur le papier photosensible. Fabriquez un sténopé pour prendre en photo l'abbaye.

