Saint-Joachim Saint-Joachim 44720, Saint-Joachim PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE : L’ENVERS DU DÉCOR Saint-Joachim Saint-Joachim Catégories d’évènement: 44720

Saint-Joachim

PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE : L’ENVERS DU DÉCOR Saint-Joachim, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Joachim. PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE : L’ENVERS DU DÉCOR 2021-06-25 – 2021-06-25

Saint-Joachim 44720 Saint-Joachim A travers une projection commentée de photographies naturalistes, les différentes techniques d’approche et d’observation de la faune seront présentées au public. Ce sera l’occasion d’échanger et de présenter aussi quelques espèces animales et végétales emblématiques de la Brière. Animée par Patrick Trécul. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. A travers une projection commentée de photographies naturalistes, les différentes techniques d’approche et d’observation de la faune seront présentées au public. Ce sera l’occasion d’échanger et de présenter aussi quelques espèces animales et végétales emblématiques de la Brière. Animée par Patrick Trécul. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: 44720, Saint-Joachim Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Joachim Adresse Ville Saint-Joachim lieuville 47.37242#-2.21362