Photographie ambulante – Street Box Camera Musée de l’outil et son jardin Wy-dit-Joli-Village, samedi 1 juin 2024.

Photographie ambulante – Street Box Camera Photographie ambulante Samedi 1 juin, 14h00 Musée de l’outil et son jardin Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Photographie ambulante

Street Box Camera

Dans l’écrin du jardin, quelques minutes suffisent pour réaliser votre portait, et vous permettre de repartir avec un tirage original et unique. La prise de vue et le développement se font sous vos yeux, pour une expérience photographique hors du temps.

Par Justine Montmarché

Gratuit.

En accès libre de 14h à 18h.

Musée de l’outil et son jardin 2 rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a été créé dans la tradition des jardins de curés. Ce jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard est aujourd’hui un passage incontournable pour les amoureux du Vexin.

©Justine Montmarché