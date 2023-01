Photographes, tradition et modernité en Bretagne Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Rencontre avec Alain Croix et les éditions Locus Solus Venez échanger autour de cette incroyable anthologie qui en 500 images retrace les révolutions vécues en Bretagne entre 1840 et 1940.

Notre région connaît alors une extraordinaire modernisation, tandis que bien des choses ne changent pas, ou guère.

Une heureuse coïncidence fait que cette période correspond aussi à la diffusion de la photographie depuis les premiers daguerréotypes jusqu'à la quasi-banalisation des appareils dans les années 1930. En partenariat avec Etonnants Voyageurs et Produit en Bretagne

