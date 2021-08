Le Grand-Saconnex Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Photographe en liberté Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Catégorie d’évènement: Le Grand-Saconnex

Vous êtes invité·e au « vernissage » de Loïc Bartolini. Cet artiste touche-à-tout est un véritable couteau-suisse : comédien, mime, marionnettiste, magicien, aventurier, photographe et penseur. Dans ce tout premier One-man-Expo-show, il partage ses réflexions humoristiques et philosophiques en 243 photos à travers 12 pays : la Chine, l’Argentine, le Sri Lanka, l’Islande, le Pérou, la Bolivie… Pour voyager, rire et éveiller votre curiosité le temps d’une soirée… rejoignez-nous ! De et avec : Loïc Bartolini Mise en scène : Loïc Bartolini & Alexandra Henry Lumières : Erwan Emeury Sonorisation : Yan Dekel

PT 25.- / TR 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T20:00:00 2021-09-15T21:30:00;2021-09-16T20:00:00 2021-09-16T21:30:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:30:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:30:00

