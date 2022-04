PhotoGenève festival Villa Bernasconi, 29 avril 2022, Grand-Lancy.

PhotoGenève festival

du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai à Villa Bernasconi

PhotoGenève expose des photographies de Niels Ackermann, Marie-Pierre Cravedi et Laurence Rasti. Des stages et lectures de portfolio sont encore libres sur notre site phge.ch. Vous pouvez vozus y inscrire. Lors de ces trois jours, il y aura des conférences, des tables rondes et même une Foire aux livres. Nos partenaires photo proposent : – des stages photos : Le Centre de la Photographie et le Leica Store – également encore libre sur notre site. – des expositions de photographies : Les Galerie Cimaise, Espace L, Esther Woerdehoff, Le Clin d’Oeil, le Leica Store et le PhotoCollectif.net – un photomation artisanal avec lequel vous pouvez participer à un concours, proposé par PEMimages.

PhotoGenève organise son deuxième festival du 29 avril au 1er mai 2022 à la Galerie Humanit’Art et à la Galerie Breitenmoser.

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8, 1212 Grand-Lancy Grand-Lancy



