Photoclimat, la biennale photographique environnementale et sociale, 14 septembre 2023, .

Du jeudi 14 septembre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Photoclimat est la première biennale environnementale et sociale gratuite et en plein air, qui se tient pendant un mois au cœur de Paris et de son agglomération. Elle a pour but de donner de la visibilité à une cinquantaine d’ONG et fondations à travers l’art photographique.

Valoriser le travail des ONG à travers l’art permet de rendre compte de leurs actions de terrain au quotidien, mais aussi des personnes qui s’engagent auprès d’elles. Rien qu’en France, plus de 12 millions de personnes font partie d’une association.

À travers un parcours d’expositions artistiques, événements et rencontres, la biennale a pour objectif de sensibiliser tous les publics aux enjeux sociaux et environnementaux (jeune public, grand public, acteurs, actrices et leaders de l’écologie, entreprises, pouvoirs publics), de les réunir autour d’une manifestation artistique et culturelle, de nourrir les consciences, d’éveiller leur responsabilité sociétale et de les inciter à s’engager.

L’art et la culture sont utilisés comme médiateurs dans cette manifestation unique, réunissant artistes et ONG autour de l’engagement citoyen. Des parcours pédagogiques sont également mis en place pour toucher le jeune public, acteurs et actrices du changement de demain. L’art est décentralisé et accessible grâce à un format en extérieur, mixant œuvres contemporaines et photographies de reportage, dans d’immenses scénographies.

Pôle Femmes : place de la Bastille.

Pôle Conflit, Climat, Résilience : place du Palais Royal et tour Saint-Jacques.

Pôle Engagement Associatif et Transformations de Vie : Académie du Climat et église Saint-Merry.

Pôle Biodiversité : quais de Seine, église Saint-Eustache, galerie La Hune Saint-Germain, place Saint-Sulpice/Les Maisons du Voyage.

Plusieurs lieux dans Paris

